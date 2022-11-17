Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За минувшие сутки, 16 ноября, в результате обстрелов в Купянском районе один человек погиб и еще трое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского и Чугуевского районов области, расположенные неподалеку от линии столкновения.

"В Купянске пострадали складские здания, в Волчанске повреждения получили по меньшей мере 12 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров", - отметил он.

Синегубов сообщил, что в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 года.

Кроме того, в Купянске в результате российских обстрелов погибла женщина. Вражеский снаряд попал в дом.

Напомним, войска РФ вечером 15 ноября во время массированной атаки по всей Украине нанесли ракетный удар и по Харькову. Целью врага стал объект критической инфраструктуры.