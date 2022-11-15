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Россия ударила ракетами по Харькову - остановлен наземный электротранспорт и метро
Войска РФ вечером 15 ноября во время массированной атаки по всей Украине нанесли ракетный удар и по Харькову. Целью врага стал объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Оккупанты также нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Чугуевского района Харьковской области. В результате возникли перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах.
В Харькове остановлен наземный электротранспорт, метро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"О пострадавших пока информации нет. Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова", - добавил мэр.
Россия начала массированную ракетную атаку вечером 15 ноября. Во многих городах ПВО сбила воздушные цели. Однако фиксируют также и попадания. В частности, в Киеве россияне ударили по жилому дому.
Из-за попадания в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, областной центр обесточен. Аналогичная ситуация возникла в Житомире.