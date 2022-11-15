В Харьковской области работники железной дороги подорвались на мине

В Харьковской области сохраняется высокая минная опасность. В понедельник, 14 ноября, на минах подорвались три работника железной дороги и электромонтер.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера возле железнодорожной станции Цуповка на территории Дергачевской громады Харьковского района на мине подорвались 3 работника железной дороги. Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести", - отметил он.

Кроме того, в районе села Безруки около 15:00 на мине подорвался автомобиль "Харьковоблэнерго", ранение получил 41-летний электромонтер.

Также Синегубов сообщил, что 14 ноября оккупанты продолжали обстреливать мирное население городов и сел, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ.

Так, в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В селе Болдыревка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном.

Он добавил, что за сутки в Купянском районе получили ранения две женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.

Напомним, 8 ноября 2 работника дорожной службы подорвались на мине и погибли. Еще двое мужчин получили ранения.