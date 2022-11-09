В Харьковской области работники дорожной службы подорвались на мине

В Харьковской области сохраняется высокая минная опасность. 8 ноября 2 работника дорожной службы подорвались на мине и погибли. Еще двое мужчин получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение суток ударов оккупантов по Харькову не зафиксировали. Однако враг из артиллерии, минометов продолжает обстреливать приграничные населенные пункты", - отметил Синегубов.

Так, в Дворичанской громаде Купянского района горело частное домовладение. После 15 часов оккупанты обстрелами повредили административное здание в пгт Дворичная, горела крыша помещения.

Ночью, после 2 часов, в Шевченковской громаде Купянского района в результате обстрелов горел сеновал.

За сутки медики госпитализировали 42-летнюю женщину и 31-летнего мужчину в результате обстрелов в Дворичанской громаде, местные получили ранения и госпитализированы в медучреждение. Состояние пациентов среднее.

"Минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из самых больших проблем. Российские оккупанты заминировали абсолютно все. К сожалению, в течение суток 2 работника дорожной службы 21 и 51 лет погибли. Еще двое мужчин 55 и 34 лет получили ранения", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что спецтехника затронула мину во время работ в Чугуевском районе.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование территории области продолжается.

Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.

Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.