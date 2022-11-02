Оккупанты атаковали Харьковскую область: пятеро раненых

Российские оккупационные войска утром 2 ноября обстреляли город Волчанск на Харьковщине, в результате чего ранены пять человек.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, в селе Александровка Богодуховского района на мине подорвался и получил ранения 37-летний комбайнер во время работы в поле.

Напомним, Россия продолжает террор населения городов и сел Харьковской области, расположенных вблизи границы с РФ. За прошедшие сутки, 1 ноября, враг обстреливал города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов оккупантов ранены шесть человек, среди них двое детей.