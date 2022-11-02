На Харьковщине в результате обстрелов оккупантов ранены шесть человек, среди них двое детей

Армия страны-агрессора России продолжает террор населения городов и сел Харьковской области, расположенных вблизи границы с РФ, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он сообщил, что за прошедшие сутки, 1 ноября, враг обстреливал города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в селе Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии", - отметил он.

Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализировали мужчин 76 и 62 года. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

Глава области добавил, что в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование освобожденных территорий. При этом, минная опасность остается высокой. Возле села Липцы Харьковского района 1 ноября на мине подорвался и получил ранения 73-летний мужчина.

Напомним, оккупанты 31 октября обстреляли Харьков, в результате удара по объекту критической инфраструктуры были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

