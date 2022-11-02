Ущерб от оккупации Запорожской АЭС уже превышает 28 млрд грн

Стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Специалисты ГП "НАЭК" Энергоатом" провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар, разрушение и повреждение зданий и сооружений станции. По его результатам - стоимость уничтоженных и поврежденных активов по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, в том числе основных средств - 27 804 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС Россией, будет определен после деоккупации станции и полной проверки и инвентаризации всего имущества.

"НАЭК "Энергоатом" будет принимать все меры, чтобы для возмещения всего ущерба и ущерба, причиненного Энергоатому, к ответственности привлекли и страну-агрессора, и ее государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", которая вместе с военными РФ принимает непосредственное участие в преступлениях и актах ядерного терроризма", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.

Между тем, питание ЗАЭС удалось восстановить от внешней линии после того, как российские обстрелы накануне повредили подстанции на подконтрольной Украине территории.