Войска РФ спровоцировали экологическую катастрофу на ЗАЭС (ВИДЕО)

Оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС, в результате остановки энергоблоков теплая вода не попадает в пруд-охладитель станции, что приводит к гибели рыбы.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов. Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были ввезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.

"При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, НАЭК "Энергоатом" сообщал, что оккупанты готовят террористический акт с использованием радиоактивных отходов ЗАЭС.