Війська РФ спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС (ВІДЕО)

Окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС, внаслідок зупинки енергоблоків тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач станції, що призводить до мору риби.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. "За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", - наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" повідомляв, що окупанти готують терористичний акт з використанням радіоактивних відходів ЗАЕС.