Оккупанты готовят террористический акт с использованием радиоактивных отходов ЗАЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Заявления России о создании "грязной бомбы" могут свидетельствовать о подготовке ею акта ядерного терроризма", – отмечают в ведомстве.

Там подчеркивают, что на это указывают несколько обстоятельств.

Так, на протяжении последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на Запорожской АЭС.

"Эти работы российские военные ведут собственными силами в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают", - отмечают в "Энергоатоме".

Отмечается, что на ХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива.

"Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории", - подчеркивают в "Энергоатоме".

В ведомстве отмечают, что такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны России в проект ядерной установки ХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности.

"Уже двое суток представители российских властей и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС", - сообщают в "Энергоатом".

Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС.

"Энергоатом" предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС.

"ГП "НАЭК "Энергоатом" призывает Международное агентство по атомной энергии как можно скорее оценить провокационные и угрожающие действия и заявления российской стороны. Страна-террорист – Россия – должна немедленно прекратить какие-либо вмешательства в работу Запорожской АЭС, а мировое сообщество – приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору – Энергоатому!", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.

Между тем, питание ЗАЭС удалось восстановить от внешней линии после того, как российские обстрелы накануне повредили подстанции на подконтрольной Украине территории.