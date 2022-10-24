Украина требует применить четвертый пункт Будапештского меморандума

Украина приглашает экспертов ООН и МАГАТЭ из-за заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы планах Украины использовать "грязную бомбу" и настаивает на выполнении 4 пункта Будапештского меморандума, обязывающего подписантов действовать в случае ядерной угрозы нашей стране.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мнение о "грязной бомбе" отвратительно для нас. Мы приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен ответить на ядерный шантаж России", - отметил Резников.

Украина также настаивает на соблюдении пункта 4 Будапештского меморандума. Этот пункт обязывает страны-подписавшие требовать от Совета Безопасности ООН немедленных действий по оказанию помощи Украине в случае угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

Отметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября начал внезапно обзванивать своих западных коллег.

У него были телефонные разговоры с министром обороны Франции Себастианом Лекарню , Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом. Также Шойгу позвонил руководителю Пентагона Ллойду Остину.

Всем Шойгу рассказывал очередной российский фейк о том, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".

При этом армия РФ еще в апреле заменяла Каховскую ГЭС и проводит работы по минированию шлюзов и опор.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе областного центра.

Напомним, что Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят как раз атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.