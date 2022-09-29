"В каком состоянии этот хлам?": Резников рассказал о ядерном потенциале РФ

Риск применения страной-агрессором РФ ядерного оружия всегда есть, но состояние ее ядерного потенциала вызывает вопросы.

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Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психонет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. ИХ можно донести и "Искандерам", и " Калибрами", и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос", - отметил министр.

Он рассказал о своем разговоре со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу России ядерному оружию. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не был отдан, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать, но его отдали в Россию.

"Поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России еще на вооружении, мы их делали более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может хлопнуть прямо там", - подчеркнул Резников.

По его словам, сегодня украинцы уже не боятся угроз со стороны РФ.

"Я всегда нашим западным партнерам говорю – перестаньте бояться россиян. Украинцы их давно не боятся. Поверьте, что их можно уничтожать. Мы уже их бьем. Если вы хотите быть партнерами в этой победе, давайте смелее", - подчеркнул министр.

Отметим, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий допускает, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине.

Однако, по его словам, удар по Украине тактическим ядерным оружием представляет угрозу не только Украине, но и другим странам Черноморского региона, включая Турцию и Болгарию, а также Польше.