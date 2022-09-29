"В якому стані цей мотлох?": Резніков розповів про ядерний потенціал РФ

Ризик застосування країною-агресором РФ ядерної зброї завжди є, але стан її ядерного потенціалу викликає питання.

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Про це заявив в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання", - зазначив міністр.

Він розповів про свою розмову з другим президентом України Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все-одно треба було списувати та утилізувати, але його віддали до Росії.

"Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії? Наші ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", - підкреслив Резніков.

За його словами, сьогодні українці вже не бояться погроз з боку РФ.

"Я завжди нашим західним партнерам говорю – перестаньте боятися росіян. Українці їх давно не бояться. Повірте, що їх можна бити. Ми вже їх б'ємо. Якщо ви хочете бути партнерами у цій перемозі, давайте сміливіше", - підкреслив міністр.

Зазначимо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький допускає, що Росія справді завдасть ядерного удару по Україні.

Однак, за його словами, удар по Україні тактичною ядерною зброєю несе загрозу не лише Україні, а й іншим країнам Чорноморського регіону, включаючи Туреччину та Болгарію, а також Польщі.