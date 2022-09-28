Американська розвідка посилила спостереження за ядерною зброєю РФ - Politico

Розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують спостереження за діями та повідомленнями російських військових, щоб відстежувати ймовірність того, що лідер РФ Володимир Путін може віддати наказ про використання ядерної зброї в Україні.

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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чиновників США.

При цьому джерела стверджують, що розвідка може дізнатися про намір російського президента застосувати ядерну зброю надто пізно.

Крім того, більшість російських літаків, разом із звичайними ракетними установками, також можуть доставляти тактичну ядерну зброю, яка розроблена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічна ядерна зброя (міжконтинентальні балістичні ракети).

Через це, як стверджують чиновники, США можуть не дізнатися про намірі РФ застосувати тактичну ядерну зброю.

"Це стає дедалі неприємнішою проблемою, оскільки російські війська намагаються відновити наступ в Україні, і з’являються ознаки того, що Путін стає дедалі непопулярнішим вдома, особливо після того, як він віддав наказ про "часткову мобілізацію", — додали джерела видання.

Побоювання США щодо намір РФ застосувати зброю масового ураження посилилися після того, як російські війська потерпіли нищівної поразки на Харківському напрямку і Путіну довелося піти на відчайдушні кроки, зокрема він оголосив мобілізацію та наказав в стислі терміни провести "референдуми" на окупованих територіях.

Разом цим російський лідер почав погрожувати ядерною зброєю. Українська розвідка вважає, що РФ дійсно може піти на такий крок. В свою чергу Офіс Президента закликав країни, які володіють ядерною зброєю, відповісти Росії на її ядерний шантаж та чітко попередити про наслідки такого кроку.