США попереджають про "катастрофічні" наслідки для Росії при застосуванні ядерної зброї

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що будуть "катастрофічні" наслідки, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні.

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Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі NBC, цитує CNN.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть відповідь рішуче. Через приватні канали ми докладніше пояснили, що саме це означатиме", — сказав Салліван.

Також Вашингтон запровадить нові санкції проти РФ за проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Салліван додав, що США готуються "на всі випадки життя".

"Ми хочемо закласти принцип, що будуть катастрофічні наслідки, а не вступати в риторичну гру "око за око". Отже, росіяни розуміють, де ми знаходимося, ми розуміємо, де ми знаходимося, ми плануємо всі непередбачувані обставини, і ми зробимо все необхідне, щоб утримати Росію від цього кроку. І якщо вони це зроблять, ми відповімо рішуче", - сказав Салліван.

Відповідаючи на запитання про протести в Росії, Салліван сказав, що США зосереджені на продовженні підтримки України:

"Майбутнє Росії має вирішувати російський народ", - резюмував він.

Нагадаємо, що Україна отримала системи ППО NASAMS.