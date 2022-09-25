США предупреждает о "катастрофических" последствиях для России при применении ядерного оружия

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что будут "катастрофические" последствия, если Россия применит ядерное оружие в Украине.

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Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC, цитирует CNN.

Также Вашингтон введет новые санкции против РФ за проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

"Если Россия пересечет эту черту, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно. Через частные каналы мы подробнее объяснили, что именно это будет означать", — сказал Салливан.

Салливан добавил, что США готовятся "на все случаи жизни".

"Мы хотим заложить принцип, что будут катастрофические последствия, а не вступать в риторическую игру "око за око". Итак, русские понимают, где мы находимся, мы понимаем, где мы находимся, мы планируем все непредвиденные обстоятельства, и мы сделаем все необходимое, чтобы удержать Россию от этого шага. И если они это сделают, мы ответим решительно", — сказал Салливан.

Отвечая на вопрос о продолжающихся протестах в России, Салливан сказал, что США сосредоточены на продолжении поддержки Украины:

"Будущее России должен решать русский народ", - резюмировал он.

Напомним, что Украина получила системы ПВО NASAMS.