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Политика
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Сербия не будет признавать "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Сербия не будет признавать "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Сербия, исходя из принципов международного права и собственных интересов, не может признать их результаты.

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Так, Сербия не будет признавать псевдореферендумы, организованные РФ на оккупированных территориях юга и востока Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Никола Селакович, передает РТС.

"Во-первых, мы принципиально придерживаемся принципов международного права и Хартии ООН, во-вторых - это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам и нашей политике сохранения территориальной целостности, суверенитета и принципов нерушимости границы", - отметил Никола Селакович.

Напомним, что Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября.