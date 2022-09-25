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В оккупированных районах Луганской области подтверждено попадание в ряд вражеских объектов

В оккупированных районах Луганской области подтверждено попадание в ряд вражеских объектов
Вражеский склад боеприпасов в Алчевске. Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

На оккупированной Луганщине был поджог "избирательного участка" и попадание по казармам РФ.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, партизаны подожгли "избирательный участок" коллаборантов в городе Счастье.

В Сватовском районе взлетели в воздух казармы россиян, пострадал фермер-коллаборант.

В Алчевске также уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, что Зеленский образовал 20 военных администраций в Луганской области. 