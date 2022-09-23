Зеленский образовал 20 военных администраций в Луганской области

Президент Владимир Зеленский 23 сентября распорядился создать в Луганской области 20 военных администраций на местном уровне. Об этом говорится в указе №665/2022.

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Зеленский поручил создать Нижнетепловскую, Станично-Луганскую, Широковскую сельские военные администрации и Щастинскую городскую военную администрацию Щастинского района Луганской области.

Этим же указом Президент прекратил полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов этих районов.

Кроме того, в Щастинском районе образуют Новоайдарскую поселковую военную администрацию.

Согласно указу Президента Украины в Сватовском районе Луганской области образуют следующие поселковые военные администрации: Белокуракинскую, Коломыйчискую, Краснореченскую, Лозно-Александровскую, Нижнедуванскую, Троицкую. В самом Сватове также будет создана городская военная администрация.

В Старобельском районе образуют следующие поселковые военные администрации: Беловодскую, Белолуцкую, Марковскую, Миловскую, Новопсковскую, Чмировскую, Шульгинскую.

В Старобельске также приказом Зеленского образуют городскую военную администрацию.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Луганской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций", - говорится в указе главы государства.

Ранее, 19 сентября, Зеленский распорядился создать в Херсонской области сразу 15 военных администраций на местном уровне, в том числе в областном центре.