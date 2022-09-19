Зеленский образовал военные администрации в Херсоне и еще 14 общинах области

Президент Владимир Зеленский распорядился создать в Херсонской области сразу 15 военных администраций на местном уровне, в том числе в областном центре. Об этом говорится в указе №658 от 19 сентября.

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В частности, их решено создать в следующих общинах: Аскания-Новой, Борозенской, Великокопаневской, Великолепетихской, Верхнерогачицкой, Горностаевской, Зеленоподской, Калиновской, Миловской, Мирненской, Новониколаевской, Новотроицкой, Станиславской, Херсонской и Юбилейной.

Однако назначить сразу же начальников Зеленский решил только в четырех из них. Так, распоряжениями №№183-186 начальником Калиновской поселковой ВА назначен Максим Кожемяка, Новотроицкое поселковой ВА - Сергей Перетятько, Зеленоподской сельской ВА - Евгений Позняк, а Мирненской поселковой ВА - Валентина Головатая.

Отметим, что указанные общины не образуют единую территорию и разбросаны по разным районам Херсонской области. Хотя на территории по крайней мере двух общин из перечисленных – Станиславской и Калиновской – есть населенные пункты, уже освобожденные украинскими войсками в результате контрнаступлений.

Ранее же в области была образована военная администрация только в Геническе, который, как и большинство территории региона, продолжает быть оккупированным российскими войсками еще с конца февраля.

Таким образом, на сегодняшний день на местном уровне в Украине создана 51 военная администрация (на районном и областном же уровне все администрации имеют статус военных). Больше всего (27) их создано на территории Донецкой области.