Зеленский создал военные администрации в регионах и районах на базе существующих ОГА и РГА

Президент Владимир Зеленский распорядился создать 24 областных военных администрации и Киевскую городскую военную администрацию. Об этом говорится в указе главы государства №68 от 24 февраля.

ОВА создаются во исполнение закона о правовом режиме военного положения с целью руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка в соответствующих регионах.

В связи с образованием военных администраций областные и Киевская городская государственные администрации и главы этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и их начальников.

Кроме того, по аналогии на базе существующих районных государственных администраций будут созданы соответствующие районные военные администрации, а их главы станут начальникам соответствующих РВА.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, главам областных, Киевской городской, районных госадминистраций Зеленский поручено провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций, и сообщить о результатах.

Координацию и контроль за деятельностью РВА поручено осуществлять Генштабу ВСУ, Кабинету министров, областным и Киевской городской военным администрациям.

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Напомним, что с утра 24 февраля в Украине введено военное положение из-за масштабного военного вторжения со стороны России.

Ранее в Украине никогда не учреждались военные администрации, однако на части территории Донбасса действовали военно-гражданские администрации разного уровня, включая Донецкую и Луганскую областные.

С 19 февраля 2021 года по решению Зеленского, ликвидировавшего все ВГА на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко, были созданы новые ВГА на уровне местных общин на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, в соответствии уже с новым админделением. Выборы там так и не прошли до сих пор.