Зеленський створив військові адміністрації у регіонах та районах на базі існуючих ОДА та РДА

Президент Володимир Зеленський розпорядився створити 24 обласні військові адміністрації та Київську міську військову адміністрацію. Про це йдеться в указі глави держави №68 від 24 лютого.

ОВА створюються на виконання закону про правовий режим військового стану з метою керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки та порядку у відповідних регіонах.

У зв'язку з утворенням військових адміністрацій обласні та Київська міська державні адміністрації та голови цих адміністрацій набувають статусу відповідних військових адміністрацій та їх начальників.

Крім того, за аналогією на базі існуючих районних державних адміністрацій буде створено відповідні районні військові адміністрації, а їхні голови стануть начальниками відповідних РВА.

Генеральному штабу Збройних сил України, головам обласних, Київської міської, районних держадміністрацій Зеленському доручено провести заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, та повідомити про результати.

Координацію та контроль за діяльністю РВА доручено здійснювати Генштабу ЗСУ, Кабінету міністрів, обласним та Київській міській військовим адміністраціям.

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Нагадаємо, що з ранку 24 лютого в Україні запроваджено військовий стан через масштабне військове вторгнення з боку Росії.

Раніше в Україні ніколи не засновувалися військові адміністрації, проте на частині території Донбасу діяли військово-цивільні адміністрації різного рівня, включаючи Донецьку та Луганську обласні.

З 19 лютого 2021 року за рішенням Зеленського, який ліквідував усі ВЦА на Донбасі, створені його попередником Петром Порошенком, були створені нові ВЦА на рівні місцевих громад на всій території, на якій не проводилися місцеві вибори у жовтні 2020 року, відповідно до нового адмінподілу. Вибори там так і не пройшли досі.