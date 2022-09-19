Зеленський утворив військові адміністрації в Херсоні та ще 14 громадах області

Президент Володимир Зеленський розпорядився утворити у Херсонській області відразу 15 військових адміністрацій на місцевому рівні, зокрема в обласному центрі. Про це йдеться в указі №658 від 19 вересня.

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Зокрема, їх вирішено утворити у наступних громадах: Асканія-Новій, Борозенській, Великокопанівській, Великолепетиській, Верхньорогачицькій, Горностаївській, Зеленопідській, Калинівській, Милівській, Мирненській, Новомиколаївській, Новотроїцькій, Станіславській, Херсонській та Ювілейній.

Натомість призначити відразу начальників Зеленський вирішив лише у чотирьох з них. Так, розпорядженнями №№183-186 начальником Калинівської селищної ВА призначено Максима Кожем’яку, Новотроїцької селищної ВА - Сергія Перетятька, Зеленопідської сільської ВА - Євгена Позняка, а Мирненської селищної ВА - Валентину Головату.

Зазначимо, що вказані громади не охоплюють єдину територію та розкидані по різних районах Херсонщини. Хоча на території принаймні двох громах з перелічених - Станіславської та Калинівської - є населені пункти, вже звільнені українськими військами внаслідок контрнаступів.

До цього ж в області було утворено військову адміністрацію лише в Генічеську, який, як і більшість території регіону, продовжує бути окупованим російськими військами ще з кінця лютого.

Таким чином, на сьогодні на місцевому рівні в Україні створено 51 військову адміністрацію (на районному та обласному ж рівні всі адміністрації мають статус військових). Більше всього (27) їх створено на території Донецької області.