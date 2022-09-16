Зеленський розгляне петицію проти створення в Чернігові військової адміністрації

Електронна петиція на сайті президента проти створення Чернігівської міської військової адміністрації, яке нібито обговорюється, набрала необхідні для розгляду Володимиром Зеленським 25 тисяч підписів.

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Її подав ще 15 липня секретар міської ради Олександр Ломако, який мав балотуватися від партії "УДАР Віталія Кличка" на позачергових виборах депутата Верховної Ради від округу №206, які були призначені на 27 березня через загибель обраного там у 2019 році Антона Полякова, але не відбулися через російське військове вторгнення і запровадження воєнного стану.

"Громада Чернігова занепокоєна інформацією про те, що люди з Вашого оточення переконують Вас ввести в нашому місті військову адміністрацію та фактично відсторонити міського голову Владислава Атрошенка від управління містом. Після того, як 8 липня ця інформація вперше з‘явилася в інформаційному просторі, тисячі чернігівців висловлюють своє несприйняття та повне нерозуміння такого можливого рішення", - заявив він.

За словами Ломака, чернігівці "однозначно не сприймуть" призначеного керівника замість обраного ними на демократичних виборах міського голови, тому він просить утриматись від такого кроку, який "нашкодить Чернігову, Україні та Вашому іміджу, як гаранта Конституції".

"Невже після того, як ви нагородили їх званням "Місто-Герой" ви погодитеся замінити обраного ними міського голову на призначеного керівника?.. Після 24 лютого Владислав Атрошенко гідно виконував усі функції лідера громади - організував оборону міста, забезпечив функціонування критичної інфраструктури міста, підтримував людей у скрутних обставинах. Не ховався в підвалі, нікуди не тікав, а завжди був з людьми та мотивував їх обороняти рідне місто", - похвалив він.

На думку секретаря міськради, відновлення міста чернігівці пов‘язують саме з обраним на демократичних виборах міським головою Атрошенком, який на виборах 2020 року був переобраний з одним із найвищих в Україні результатів підтримки містян (біля 77,5% голосів).

"Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви залишитесь з людьми та не пристанете на політичні інтриги підлеглих. Сьогодні як ніколи потрібна єдність. Центральна та місцева влада спільно мають відповідати на виклики, перед якими стоїть держава. Воювати потрібно не один проти одного, а за Україну!" - заявив Ломако.

16 вересня він також опублікував відеозвернення, подякувавши тим, хто підписав петицію, та заявивши, що нині "чернігівська громада, відбивши напад рашистів, змушена зараз відбивати напад чекістів, які з печерських пагорбів спустили вказівку зайнятися Черніговом, бо тут дуже самостійне самоврядування".

Примітно, що якраз напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що склало адміністративний протокол на Атрошенка через виявлене корупційне порушення, яким названо вивезення водієм мера автомобіля його дружини за кордон.

В мерії висловили обурення такими діями, заявивши про політичне замовлення та продовження тиску на мера, який розпочався ще до війни й виражався, зокрема, в проведенні обшуків у мері в рамках розслідування махінацій при закупівлі послуг з ремонту доріг.

Зазначимо, що згідно закону про правовий режим воєнного стану, місцеві військові адміністрації створюються за рішенням президента в громадах, где відповідні ради або голови "не здійснюють покладені на них повноваження".

Наразі таких адміністрацій було створено 36. З них 27 - у Донецькій області, 3 в Луганській, 3 в Запорізькій, по одній у Житомирській, Київській та Херсонській. Деякі з них наразі повністю або частково не контролюють відповідну територію.

Начальникам таких адміністрацій можуть бути діючі голови громад, обрані до цього на виборах, але наразі Зеленський вдавався до таких призначень лише у п'яти випадках (всі - в Донецькій області).