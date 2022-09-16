Зеленский рассмотрит петицию против создания в Чернигове военной администрации

Электронная петиция на сайте президента против якобы обсуждаемого создания Черниговской городской военной администрации набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч подписей.

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Ее подал еще 15 июля секретарь городского совета Александр Ломако, который должен был баллотироваться от партии "УДАР Виталия Кличко" на внеочередных выборах депутата Верховной Рады от округа №206, назначенных на 27 марта из-за гибели избранного там в 2019 году Антона Полякова, но не прошедших из-за российского военного вторжения и введения военного положения.

"Общество Чернигова обеспокоено информацией о том, что люди из Вашего окружения убеждают Вас ввести в нашем городе военную администрацию и фактически отстранить городского голову Владислава Атрошенко от управления городом. После того, как 8 июля эта информация впервые появилась в информационном пространстве, тысячи черниговцев выражают свое непринятие и полное непонимание такого возможного решения", - заявил он.

По словам Ломако, черниговцы "однозначно не воспримут" назначенного руководителя вместо избранного ими на демократических выборах городского головы, поэтому он просит воздержаться от такого шага, который "вредит Чернигову, Украине и Вашему имиджу, как гаранта Конституции".

"Неужели после того, как вы наградили их званием "Город-Герой", вы согласитесь заменить избранного ими городского голову на назначенного руководителя?.. После 24 февраля Владислав Атрошенко достойно выполнял все функции лидера общины - организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей в трудных обстоятельствах. Не прятался в подвале, никуда не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город", - похвалил он.

По мнению секретаря горсовета, восстановление города черниговцы связывают именно с избранным на демократических выборах мэром Атрошенко, который на выборах 2020 года был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан (около 77,5% голосов).

"Черниговцы ждут Вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ожидают, что Вы останетесь с людьми и не присоединитесь к политическим интригам подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть совместно должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не один против друга, а за Украину!" – заявил Ломако.

16 сентября он также опубликовал видеообращение, поблагодарив тех, кто подписал петицию, и заявив, что ныне "черниговская община, отразив нападение рашистов, вынуждена сейчас отражать нападение чекистов, которые с печерских холмов спустили указание заняться Черниговом, потому что здесь самостоятельное самоуправление".

Примечательно, что как раз накануне Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что составило административный протокол на Атрошенко из-за выявленного коррупционного нарушения, которым назван вывоз водителем мэра автомобиля его жены за границу.

В мэрии выразили возмущение такими действиями, заявив о политическом заказе и продолжении давления на мэра, которое началось еще до войны и выражалось, в частности, в проведении обысков в мэрии в рамках расследования махинаций при закупке услуг по ремонту дорог.

Отметим, что согласно закону о правовом режиме военного положения, местные военные администрации создаются по решению президента в общинах, где соответствующие советы или их главы "не осуществляют возложенные на них полномочия".

На данный момент таких администраций было создано 36. Из них 27 - в Донецкой области, 3 в Луганской, 3 в Запорожской, по одной в Житомирской, Киевской и Херсонской. Некоторые из них полностью или частично не контролируют соответствующую территорию.

Начальникам таких администраций могут быть действующие главы общин, избранные до этого на выборах, однако Зеленский прибегал к таким назначениям только в пяти случаях (все - в Донецкой области).