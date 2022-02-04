Кандидат на округ Полякова и "красные линии" по Донбассу: что решил съезд УДАРа при поддержке "ЕС", "Батькивщины" и "Голоса"

Съезд партии "УДАР Виталия Кличко" 4 февраля выдвинул кандидатом на внеочередных выборах депутата Верховной Рады в округе №206 лидера Черниговской областной организации этой политсилы и секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако. Об этом сообщает пресс-служба УДАРа.

"Это испытание для всей партии. Мы должны продемонстрировать командную игру, сплоченность и поддержку нашего кандидата. Наши оппоненты должны понимать, что за кандидатом от партии УДАР на Черниговщине стоит вся наша команда. Он достойно представляет интересы общества на Черниговщине и, уверен, будет достойно представлять интересы Черниговщины в Верховной Раде", — заявил лидер политсилы и мэр Киева.

В свою очередь сам Ломако заявил, что воспринимает выборы в округе №206 не только как выборы представителя региона в парламенте и оценку людьми работы центральной власти, но и как возможность УДАРа "показать всей стране, что мы способны объединяться и показывать результат, побеждать".

"Наши оппоненты готовы переступить моральные принципы и прибегнуть к грязным методам в борьбе за статус народных депутатов. Мы готовы к такому развитию событий. Главным ответом на грязные технологии я вижу общение с людьми и донесение до них правдивой позиции о нашей команде и плане действий", — заявил будущий кандидат.

Также на съезде выступил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, заявивший, что "беспрецедентное давление на городские власти" не заставит его отказаться от поддержки Ломако и УДАРа.

"Офис президента шантажом пытается заставить меня, избранного жителями мэра Чернигова, идти на договорняки. "Слуги" хотят, чтобы их смотрящий защищал их интересы на Черниговщине. А мы хотим, чтобы представитель Черниговщины защищал интересы общества в Раде. Я уже говорил и повторю сейчас: я не стану "слугой" Офиса президента, потому что служу своим избирателям и своему родному Чернигову", — сказал он, выразив уверенность, что и Ломако будет поступать также.

Напомним, что в конце января в Черниговском горсовете Государственное бюро расследований провело обыски в рамках расследования махинаций при закупке услуг по ремонту дорог в областном центре.

Стоит при этом отметить, что в съезде УДАРа, как передает издание "Страна.ua", принял участие и пятый президент Украины, а сейчас депутат Рады и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко со своими соратниками.

Кроме того, на мероприятии были замечены бывшие генеральные прокуроры Юрий Луценко и Руслан Рябошапка, а также нардепы от "Батькивщины" Сергей Власенко и Сергей Соболев.

В свою очередь, как сообщает Liga.net, Порошенко в ходе выступления вспомнил, как его партия с УДАРом "в составе единой фракции проводили очень важные реформы", и заявил, что этот опыт является "очень внушительным основанием не только для воспоминаний о прошлом, но и для планов на будущее".

Кроме того, на съезде выступила лидер партии "Голос" Кира Рудик, заявившая, что важно "находить точки соприкосновения, учиться доверять и поддерживать друг друга в парламенте, Киевсовете и на партийных съездах".

Соболев же объяснил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не пришла, поскольку "вирус не отступает". Он также назвал УДАР "побратимами и союзниками", раскритиковал нынешнюю власть и заявил, что "мы не допустим разрушения местного самоуправления" и это "объединяет всех вместе".

Кроме того, партия приняла на съезде обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины.

Кличко отметил, что целью такого форума должна стать "консолидация всех патриотических политсил вокруг защиты страны и совместных действий в условиях угрозы вооруженной агрессии".

Лидер УДАРа также заявил, что форум станет основой для разработки стратегии переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы осознаем, что из-за военной опасности Украине будут навязывать разные соглашения и "формулы". Но в этих "формулах" Украина должна быть "постоянной", а не "переменной". Поэтому форум должен прийти к согласию по поводу границ возможных компромиссов, а также "красных линий", которые нельзя пересекать, даже под угрозой войны", — подчеркнул Кличко.

Он также заявил о недопустимости выполнения Украиной политической части Минских соглашений, поскольку это означало бы "приговор для украинской государственности и крест на развитии".

"Верить России в части выполнения Минских соглашений — это обманывать самих себя. Украина уже однажды поверила и подписала Будапештский меморандум, который должен был стать символом единства, а стал символом предательства со стороны России. То же касается и Минских договоренностей. Москва растоптала Минские соглашения своими действиями на Донбассе", — убежден политик.

Также сообщается, что съезд партии принял обращение "к международным друзьям и партнерам Украины и демократическому сообществу", в котором призвал международное сообщество объединиться, чтобы показать, "что наши ценности имеют значение".

"Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет. Мы осознаем, что должны полагаться на собственные силы, и мы будем защищать свою землю, мы будем сражаться за свою страну до последнего. Но в то же время мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран", — говорится в обращении.

Также на съезде был представлен разработанный УДАРом экономический план действий, которые партия предлагает уже сегодня использовать "всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины".

План содержит 15 неотложных шагов по стабилизации социально-экономической ситуации и 10 ключевых направлений для обеспечения устойчивого экономического развития на перспективу. В его основу положена инновационно-индустриальная модель экономики, которую в УДАРе считают наиболее оптимальной для Украины.

Так, партия настаивает на срочном увеличении оборонного бюджета минимум на 30 млрд грн, что, в частности, позволит повысить зарплаты военнослужащим уже с февраля этого года.

Также УДАР предлагает безотлагательно "обеспечить необходимые объемы газа по справедливым ценам и избавиться от критической зависимости от импорта дизтоплива", ввести нулевую ставку НДС на социальные продукты и жилищно-коммунальные услуги для населения, а также сократить нецелевые расходы, в частности, на содержание центральной власти, повысить реальную зарплату медикам, восстановить упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и отменить обязательность кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Фото: Facebook-страница УДАРа Фото: Facebook-страница УДАРа Фото: Facebook-страница УДАРа Фото: Facebook-страница УДАРа Фото: Facebook-страница УДАРа Фото: Facebook-страница УДАРа

В контексте выборов в Чернигове стоит отметить, что Атрошенко, ранее представлявший "Блок Петра Порошенко" (сейчас это "Евросолидарность"), в этом городе весьма популярен. На очередных выборах в октябре 2020 года он был переизбран мэром на второй срок, набрав 77,5% голосов при том, что все остальные кандидаты получили менее 5%. Сейчас Атрошенко является фактическим лидером региональной партии "Родной дом", в нынешнем виде существующей с конца 2019 года.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-24 января, за эту политсилу готовы проголосовать 62,1% респондентов. При этом 89% горожан так или иначе довольны деятельностью самого Атрошенко, 88% относятся позитивно к нему, а 80% считают, что ситуация в городе идет в правильном направлении. 83,5% определившихся с выбором готовы проголосовать за Атрошенко на гипотетических внеочередных выборах мэра. К Ломако же относятся позитивно 50%, но 28% пока не слышали о нем.

Сами выборы в округе №206, охватывающем северо-западную часть Черниговской области, в том числе часть Чернигова, назначены на 27 марта в связи со смертью при неоднозначных обстоятельствах нардепа Антона Полякова 8 октября 2021 года.

Стоит отметить, что главным конкурентом Полякова на выборах 2019 года в округе №206 был скандальный застройщик Максим Микитась. Он тогда получил 21,65% голосов, а Поляков — 33,37%. Прочие кандидаты набрали менее 7% голосов.

Поляков тогда баллотировался от партии "Слуга народа" и затем стал членом ее фракции в Раде, однако уже в ноябре 2019 года был из нее изгнан вместе с Анной Скороход, с которой впоследствии был помолвлен и стал жить вместе. Оба нардепа в итоге вошли в депутатскую группу "За будущее".

Напомним также, что в мае 2020 года в Киеве нашли застреленным депутата Рады из группы "Доверие" Валерия Давыденко, избранного от соседнего избирательного округа №208. Вместо него впоследствии в парламент был избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Кроме того, напомним, что в последнее время снова нарастает противостояние Кличко с Офисом президента, которое будет проявляться и на выборах в округе №206 (при этом кто пойдет на них от пропрезидентской партии "Слуга народа", пока неизвестно).

В частности, последним шагом киевских властей стало продвижение к реализации идеи о восстановлении районных советов в Киеве. Причем выборы в них хотят провести уже осенью, а до этого времени горсовет распорядился создать специальные департаменты Киевгорадминистрации, которые будут реализовывать функции местного самоуправления в районах. И это при том, что в районах на сегодня существуют администрации, главы которых назначаются президентом, причем неделю назад Зеленский как раз назначил четырех новых руководителей РГА в Киеве.