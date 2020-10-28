Политика 1 час назад

Ляшко проиграл на довыборах в Раду кандидату от "Слуги народа" — ЦИК

Лидер РПЛ сенсационно проиграл в регионе, где традиционно имел максимальную поддержку, и обвиняет оппонента в скупке голосов

Олег Ляшко. Фото: Радикальная партия Олег Ляшко. Фото: Радикальная партия
Олег Ляшко. Фото: Радикальная партия

На довыборах депутата Верховной Рады от мажоритарного округа №208 (Черниговская область) победил кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Григорьевич Гунько.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам обработки результатов голосования со всех 199 участков округа.

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Гунько набрал 21 245 голосов, или 34,1%, а его ближайший соперник — кандидат от Радикальной партии и ее лидер Олег Ляшко — 19 799 голосов, или 31,78%.

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Третье место с 26,68% заняла Людмила Давыденко — вдова погибшего нардепа Валерия Давыденко, из-за смерти которого в мае и были объявлены выборы.

В свою очередь, кандидат Анатолий Николаевич Гунько получил 2,81% голосов, а Игорь Виталиевич Гунько — 1,41%. Остальные 14 кандидатов набрали менее 1% каждый.

Напомним, что накануне Ляшко поспешил признать поражение, заявив, что не признает такой итог честным и считает его следствием масштабной скупки голосов со стороны оппонента от СН.

В черниговской полиции заявили, что открыли шесть уголовных производств на этих выборах, в том числе три по фактам подкупа избирателей.

Отметим также, что нардеп от СН Зиновий Андрийович заявил о намерении сложить полномочия, поскольку его в очередной раз переизбрали мэром Надворной Ивано-Франковской области. В таком случае теперь уже в его мажоритарном округе №87 должны будут пройти выборы нового нардепа.

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