Полиция открыла три дела по подкупу избирателей в округе №208

За время предвыборной кампании по довыборам депутата Верховной Рады в округе №208 полиция открыла шесть уголовных производств, касающихся нарушений связанных с избирательным процессом. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Черниговской области.

Всего правоохранители зарегистрировано 26 сообщений о нарушениях и отреагировали на все из них.

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В частности, три дела открыты по факту препятствования осуществлению избирательного права (статья 157 Уголовного кодекса) и по факту подкупа избирателей (статья 160 УК).

Также составлен один административный протокол за нарушение правил размещения агитационных материалов (статья 212-14 КоАП).

"25 октября в 208-м округе были зарегистрированы три события, связанных с избирательным процессом. В частности, два касались отсутствия информационных материалов о кандидатах и ​​одно — отключения избирательного участка от электроснабжения. Никаких обращений о каких-либо фактах подкупа избирателей в полицию области в день выборов не поступало", — сообщили также правоохранители.

Напомним, ранее кандидат в депутаты на этих выборах, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что у него украли победу путем массового подкупа избирателей со стороны конкурента — Анатолия Гунько, баллотировавшегося от "Слуги народа".

По состоянию на 18:30 предварительные официальные результаты выборов нардепа от округа №208 остаются неизвестными. По данным с 124 из 199 участков округа, лидирует Гунько с 33,01%, а Ляшко набирает 31,88%. Третье место с 27,88% у Людмилы Давыденко — вдовы погибшего нардепа Валерия Давыденко, из-за смерти которого в мае и были объявлены выборы.