Происшествия 1 час назад

В Киеве нашли мертвым народного депутата Давыденко (ФОТО 18+)

Так как погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР

Валерий Давыденко. Фото: Суспільне Валерий Давыденко. Фото: Суспільне
Валерий Давыденко. Фото: Суспільне

Вчера, 23 мая, в одном из офисов на улице Большой Васильковской уборщица обнаружило тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает отдел коммуникации столичной Нацполиции, в 18:37 женщина сообщила об этом правоохранителям по спецлинии 102.

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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook сообщил, что убитый является народный депутат Украины группы "Доверие" Валерий Давыденко.

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"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко от огнестрельного ранения головы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Полиция Киева. Также, там лично находится глава ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже", — написал Шкиряк.

Эту информацию также подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", — отметил Геращенко.

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По информации "Суспільного", так как погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР.

Валерий Давыденко — нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу "Доверие". Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.

Напомним, 19 июня 2019 года найден мертвым в своем доме народный депутат Украины от партии "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают три версии гибели Тымчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием.

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