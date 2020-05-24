В Киеве нашли мертвым народного депутата Давыденко (ФОТО 18+)

Вчера, 23 мая, в одном из офисов на улице Большой Васильковской уборщица обнаружило тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает отдел коммуникации столичной Нацполиции, в 18:37 женщина сообщила об этом правоохранителям по спецлинии 102.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook сообщил, что убитый является народный депутат Украины группы "Доверие" Валерий Давыденко.

"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко от огнестрельного ранения головы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Полиция Киева. Также, там лично находится глава ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже", — написал Шкиряк.

Эту информацию также подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", — отметил Геращенко.

По информации "Суспільного", так как погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР.

Валерий Давыденко — нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу "Доверие". Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.

Напомним, 19 июня 2019 года найден мертвым в своем доме народный депутат Украины от партии "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают три версии гибели Тымчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием.