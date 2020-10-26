"Буду сдавать мандат": Нардепа от "Слуги народа" в четвертый раз избрали мэром

Депутат Верховной Рады от мажоритарного округа №87 в Ивано-Франковской области Зиновий Андрийович ("Слуга народа") заявил, что намерен сложить депутатские полномочия в связи с избранием 25 октября главой Надворнянской городской общины. Об этом он сказал в комментарии "Суспільне Карпати".

"Я это обещание, которое озвучил в ходе предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после этого. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общества Надворнянской ОТГ", — заявил он.

На своей странице в Facebook Андрийович также опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто за него проголосовал, и даже и тех, кто сделал другой выбор.

"Впереди нас ждет путь становления и развития новой общины. Путь развития будет непростой, а в период становления, возможно, и тернист. Однако, имея большой опыт работы в органах местного самоуправления, приложу максимум усилий и сделаю все возможное, чтобы община стала успешной и финансово состоятельной", — сказал он.

Отметим, что Андрийович избирался мэром Надворной в 2006, 2010 и 2015 годах. На выборах 2020 года баллотировался от партии "Слуга народа".

Если он вернется в мэрское кресло, как планирует, в его округе №87 по выборам депутата Рады вскоре должны будут пройти довыборы.

Напомним, что в самой партии "Слуга народа" днем 26 октября заявили, что получили первое место суммарно по областным советам и районным советам, а также по меньшей мере 146 побед на выборах глав местных общин из 17 областей, откуда получили данные.