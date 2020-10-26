Политика 1 час назад

"Слуга народа" заявляет о победе на выборах в областные и райсоветы

По данным из 17 областей, озвученным Александром Корниенко, ожидается, что СН "возьмет" в них полторы сотни мэрских кресел

Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница СН Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница СН
Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница СН

Партия "Слуга народа" заявляет, что данные ее параллельного подсчета результатов местных выборов с 49% участков свидетельствуют о ее первом месте в суммарных результатах по областным и по районным советам.

Как сообщается на Facebook-странице политсилы, об этом заявил на брифинге глава партии Александр Корниенко.

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По этим данным, на выборах в облсоветы СН набирает около 20%, а в райсоветы — 17%.

Кроме того, утверждается, что по информации из 17 областей, кандидаты от "Слуги народа" побеждают на выборах 146 общин.

Также в партии заявили, что на довыборах в Верховную Раду в округе №208 (Черниговская область) кандидат от СН Анатолий Гунько "опережает конкурента на около 1400 голосов".

Отметим, что по состоянию на 15:20 на этих выборах по результатам с 92 из 199 участков округа лидирует Олег Ляшко (Радикальная партия) с 31,94%, за ним идет Гунько с 31,84%, а третьей — вдова погибшего нардепа Валерия Давиденко Людмила с 29,07%.

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В то же время Ляшко уже поспешил заявить, что проиграл, хотя считает это следствием масштабной скупки голосов со стороны Гунько.

Тем временем в ЦИК объяснили, почему не спешат публиковать результаты местных выборов.

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