Обвиняемая в сепаратизме Штепа вышла во 2 тур выборов мэра Славянска — экзитпол

Бывшая мэр Славянска (Донецкая область) Неля Штепа, по результатам экзитпола, проходит во второй тур выборов городского головы — за нее отдали свои голоса свыше 23% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система".

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По итогам выборов, во втором туре она встретится с действующим градоначальником Вадимом Ляхом, за которого голоса отдали 34,8% горожан.

За экс-мэра проголосовали 23,1% жителей Славянска.

Итоговые результаты по предварительным опросам выглядят следующим образом:

Вадим Лях — 34,80%;

Неля Штепа — 23,1%;

Павел Придворов — 20,7%

Ольга Алтунина — 17,6%

Андрей Секлецов — 2,6%

Евгений Недосека — 1,2%.

Напомним, Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных части 3 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей") и части 1 статьи 258-3 ("Создание террористической группы или организации") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в первый день захвата неизвестными здания горсовета в Славянске Штепа на митинге заявляла, что поддерживает требования захватчиков, однако позже заявила, что сделала это для сохранения мира, поскольку "на крышах стояли вооруженные люди".

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в Апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории города Славянска (Донецкая область), то есть, не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

20 сентября 2017 года 20 Ленинский райсуд Харькова освободил обвиняемую в сепаратизме и пособничестве боевикам Штепу из-под стражи, назначив ей более мягкую меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство "в течение разумного срока" или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признало нарушение права Штепы на справедливый суд.

Штепа требовала 21 тысячу 450 евро за судебные издержки, 8,5 тысяч евро за компенсацию утраченной зарплаты и 30 тысяч евро за моральный ущерб. По итогу Украину обязали в течение трех месяцев выплатить Штепе 2,6 тысяч евро за моральный ущерб и 1 тысячу за судебные сборы и расходы.