Потураев предрекает проигрыш кандидатов в мэры от "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и Никита Потураев предрекает проигрыш на нынешних выборах кандидатов в мэры от "Слуги народа", не являющихся действующими мэрами. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

"Изначально было совершенно понятно, что начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже", — заявил он.

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По словам Потураева, такие кандидаты конкурируют не с действующими мэрами, а с результатами успешной, по его мнению, реформы децентрализации.

"В этом смысле политической конкуренции здесь нет. А такая конкуренция на местном уровне появится, я думаю, уже в следующем политическом цикле", — считает нардеп.

Он отметил, что партия "ничего не будет" делать в случае проигрыша своих кандидатов в мэры и отнесется к этому спокойно.

Напомним, Потураев также заявил, что признает, что его политсила не занималась партийным строительством на местах, и считает падение ее рейтинга закономерным, однако не связанным с этим.