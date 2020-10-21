Политика 1 час назад

"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура выборов мэров

В правящей партии заверяют, что второй тур пройдет по плану

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница политсилы Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница политсилы
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница политсилы

Партия "Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Как говорится в сообщении политсилы, эта инициатива является личной позицией депутата Верховной Рады Татьяны Грищенко и не совпадает с позицией партии.

"К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны. "Слуга народа" выступает за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах. Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении.

Кратко и по делу в Telegram

Второй тур местных выборов мэров должен будет состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Такая система действует лишь в городских общинах с численностью избирателей более 75 тысяч, в более мелких же мэров избирают простым большинством.

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Кроме того, повторное голосование может проводиться за депутатов местных советов в общинах до 10 тысяч избирателей (где действует многомандатная мажоритарная система — от двух до четырех мандатов на округ). Оно назначается если на последний распределяемый мандат от соответствующего округа претендует два и более кандидатов, набравших одинаковое число голосов. В более крупных общинах установлена пропорциональная система выборов с распределением мандатов между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер.

Напомним, накануне Грищенко подала в Раду проект постановления об отмене второго тура местных выборов во время карантина из-за эпидемии Covid-19.

Карантин в Украине действует и сейчас. 13 октября Кабинет министров продлил его до конца 2020 года.

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