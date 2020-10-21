"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура выборов мэров

Партия "Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Как говорится в сообщении политсилы, эта инициатива является личной позицией депутата Верховной Рады Татьяны Грищенко и не совпадает с позицией партии.

"К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны. "Слуга народа" выступает за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах. Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий", — сказано в сообщении.

Второй тур местных выборов мэров должен будет состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Такая система действует лишь в городских общинах с численностью избирателей более 75 тысяч, в более мелких же мэров избирают простым большинством.

Кроме того, повторное голосование может проводиться за депутатов местных советов в общинах до 10 тысяч избирателей (где действует многомандатная мажоритарная система — от двух до четырех мандатов на округ). Оно назначается если на последний распределяемый мандат от соответствующего округа претендует два и более кандидатов, набравших одинаковое число голосов. В более крупных общинах установлена пропорциональная система выборов с распределением мандатов между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер.

Напомним, накануне Грищенко подала в Раду проект постановления об отмене второго тура местных выборов во время карантина из-за эпидемии Covid-19.

Карантин в Украине действует и сейчас. 13 октября Кабинет министров продлил его до конца 2020 года.