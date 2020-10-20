Местные выборы: коронавирус может снизить явку избирателей на 20%

В голосовании на местных выборах 25 октября 2020 года планируют приять участие 61% украинцев.

Еще 18% затрудняются с ответом (50/50), 7% — возможно, примут участие, а 13% заявили, что их участие маловероятно, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом в случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, еще 21% затрудняются (50/50), 9% — возможно придут на участки, 17% — маловероятно.

По данным социологов, за последние 2 недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

В то же время 58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% — не определились.

Причем среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся — 73%.

Известно, что опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 16 — 19 октября 2020 года среди 5 000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат 3 парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Согласно данных другого опроса "Рейтинга", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.

Как сообщалось, результатам инициированного президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на день местных выборов 25 октября 2020 года, будут доверять 43% украинцев, а 41% — нет.