Большинство киевлян проголосуют за мэра Киева в первом туре, — соцопрос

В случае прохождения во второй тур выборов киевского городского головы Виталия Кличко и кандидата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко электоральные симпатии избирателей распределились бы следующим образом: Виталий Кличко — 65,43%, Алексей Кучеренко — 29,38%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса проведенного компанией "Правовые передовые инициативы"

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Кучеренко является самым неудобным для Кличко кандидатом во втором туре, но даже в этом случае Кличко побеждает во втором туре с отрывом в 36%. Другие кандидаты (Верещук, Попов, Притула) в случае выхода во второй тур с Кличко набирают существенно меньше — от 7 до 12% голосов.

Лидером избирательной гонки остается действующий мэр Киева Виталий Кличко — он набирает 49,29% голосов. За последние два месяца жители Киева стали больше поддерживать лидера избирательной гонки. Если в августе Кличко набирал 41,6%, то в октябре добавил еще почти 8% голосов киевлян и набирает больше 49%.

На второе место вышел представитель партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко — 8,18% голосов. На третьем месте — кандидат от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Александр Попов, который набирает 5,28%. В сравнении с августом 2020 года кандидат от "Слуги народа", народный депутат Ирина Верещук опустилась со второго на четвертое место и может получить 4,99%. За кандидат от партии "Голос" Сергея Притулу собрались голосовать 4,28% киевлян.



Среди партий лидируют четыре политические силы: "Удар" Виталия Кличка (29.8%), Европейская Солидарность (15.95%), Слуга народа (12.96%) и Батькивщина (8.89%).