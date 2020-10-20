Украинцы высказались об опросе Зеленского: 43% будут доверять результатам, а 41% — нет

Результатам инициированного президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на день местных выборов 25 октября 2020 года, будут доверять 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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В то же время 41% респондентов заявили, что не будут доверять результатам этого опроса. Еще 15,1% не определились со своим отношением к плебисциту.

Указано, что результаты опроса по регионам сохраняют аналогичную пропорцию, при этом количество доверяющих результатам опроса несколько больше на западе Украины (46,7% доверяющих против 36,3% не доверяющих) и ниже в южных областях (37,8% доверяющих против 48,3% не доверяющих).

Респондентам в ходе опроса также предлагалось выбрать одну из интерпретаций опроса президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей.

"Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это — искреннее намерение, 44,1% — что это политическая технология. 11,2% респондентов не определились с ответом", — следует из результата соцопроса.

При этом распределение результатов по регионам свидетельствует, что более положительно проведение опроса оценивают в западных областях (50% респондентов, выбравших вариант "искреннее намерение", против 41,6%, выбравших вариант "политтехнология"), наименее положительно — на востоке, в том числе на Донбассе (40,4% против 47,9%).

Согласно результатам исследования, всего принять участие в президентском опросе планируют 54,6% респондентов. 35,8% заявили, что не намерены этого делать, 9,3% не определились. Доля решивших принимать участие в опросе превышает 50% во всех регионах страны: больше всего планирующих принять участие на западе — 58,5%, меньше всего — на востоке (50,7%).

Известно, что соцопрос проводился с 17 по 19 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. При этом в выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как отмечается, в ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день голосования на местных выборах будет проведен некий всеукраинский опрос из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил, вопросы стали известны лишь спустя два дня.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей. В свою очередь, "Комитет избирателей Украины" также констатирует отсутствие юридического механизма проведения такого опроса.