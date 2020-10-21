В "Слуге народа" предложили отменить второй тур выборов мэров из-за карантина

Депутат Верховной Рады Татьяна Грищенко ("Слуга народа") предлагает парламенту отменить повторное голосование на выборах мэров в 2020 году. Соответствующий проект постановления №4234 она внесла в Раду 20 октября.

Текст документа пока не опубликован на сайте парламента, однако, как сообщает "Страна.ua", в нем содержится лишь одна норма — о дополнении постановления о назначении местных выборов пунктом №5-1.

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Он предусматривает, что повторное голосование по выборам глав местных общин, а также депутатов советов мелких (до 10 тысяч избирателей) общин не назначается и не проводится в период карантина, установленного для предотвращения распространения на территориии Украины Covid-19.

Напомним, что 13 октября Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в стране до конца 2020 года.

Отметим, что второй тур выборов предусмотрен только для мэров городских общин с более чем 75 тысячами избирателей в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов в первом туре.

Повторное голосование за депутатов в общинах до 10 тысяч избирателей (где действует многомандатная мажоритарная система — от двух до четырех мандатов на округ), назначается в случае, если на последний распределяемый мандат от соответствующего округа претендует два и более кандидатов, набравших одинаковое число голосов. В более крупных общинах предусмотрение такой меры не требовалось, поскольку там установлена пропорциональная система выборов: мандаты будут распределены между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер.