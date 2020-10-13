Общество 1 час назад

В Минздраве хотят продлить карантин до Нового года

Ляшко озвучил неутешительные перспективы продления карантинных ограничений.

В Минздраве хотят продлить карантин до Нового года В Минздраве хотят продлить карантин до Нового года

Министерство здравоохранения инициирует продление до 31 декабря карантина по Украине в связи со значительным ростом заболеваемости Covid-19. Об этом сказал в эфире "Громадського радіо" замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы будем инициировать заслушивание на заседании правительства продления карантина до 31 декабря 2020 года. Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать", — отметил он.

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Говоря о рекомендации учебным заведениям сместить каникулы на срок с 15 по 30 октября, Ляшко добавил, что после этого срока "будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием".

По словам чиновника, пересматривать действующие противоэпидемические ограничения побуждает угрожающая ситуация с госпитализацией украинцев с коронавирусом.

Отметим, что в Киеве власти отказались отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как это рекомендовало сделать Министерство образования.

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По состоянию на 9:00 вторника, 13 октября, в Украине зафиксировано почти 270,6 тысяч подтвержденных случаев Covid-19, число смертей уже превысило 5,1 тысяч. За сутки выявлено 5133 заболевших.

Ранее в октябре из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли на карантин самый престижный вуз страны — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

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