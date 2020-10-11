Происшествия 40 минут назад

Эпидемия коронавируса: осенние каникулы в школах Украины хотят начать на следующей неделе

Школьников хотят отправить на каникулы намного раньше — еще до 15 октября

Фото: facebook.com/koda.gov.ua Фото: facebook.com/koda.gov.ua
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине осенние каникулы в школах могут начаться до 15 октября.

Соответствующее решение местной власти рекомендуют принять по результатам совещания у президента Владимира Зеленского.

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В частности, об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", — сообщил он о решении, которое приняли на совещании.

Ранее в Минобразования обратились к органам местной власти с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение на следующие 2 недели.

При этом в МОН отметили, что не будут никого заставлять вводить "дистанционку".

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Также сообщалось, что президенту Зеленскому планируют предложить ввести в Украине так называемый карантин "выходного дня" и перевести школы на дистанционное обучение.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 11 октября, в Украине было 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 972 летальные, 113 507 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавируса, выписаны 937 пациентов, а умерли 85 человек.

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