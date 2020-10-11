В Украине за сутки зафиксировали 4 768 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 11 октября, в Украине было 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 972 летальные, 113 507 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавируса, выписаны 937 пациентов, а умерли 85 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 582 768 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 7 569 случаев;
Волынская область — 9 645 случаев;
Днепропетровская область — 8 781 случай;
Донецкая область — 5 649 случаев;
Житомирская область — 8 326 случаев;
Закарпатская область — 10 850 случаев;
Запорожская область — 5 461 случай;
Ивано-Франковская область — 15 197 случаев;
Кировоградская область — 1 304 случая;
город Киев — 27 497 случаев;
Киевская область — 11 096 случаев;
Львовская область — 22 588 случаев;
Луганская область — 1 826 случаев;
Николаевская область — 4 546 случаев;
Одесская область — 16 605 случаев;
Полтавская область — 4 377 случаев;
Ровенская область — 14 493 случая;
Сумская область — 6 862 случая;
Тернопольская область — 15 798 случаев;
Харьковская область — 24 445 случаев;
Херсонская область — 1 892 случая;
Хмельницкая область — 8 792 случая;
Черновицкая область — 16 319 случаев;
Черкасская область — 5 598 случаев;
Черниговская область — 5 518 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 октября в Центр поступило 4 457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.
Ранее за сутки в Украине от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии.