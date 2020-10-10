В Украине установлен суточный рекорд по количеству смертей от COVID-19

По состоянию на 09:00 10 октября в Украине зарегистрировано 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 728 новых случаев, при этом, выписаны 1 920 пациентов.

Согласно информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за сутки в Украине от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии

Всего с начала пандемии проведено 2 555 887 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 7 466 случаев;

Волынская область — 9 527 случаев;

Днепропетровская область — 8 580 случаев;

Донецкая область — 5 599 случаев;

Житомирская область — 8 024 случая;

Закарпатская область — 10 761 случай;

Запорожская область — 5 346 случаев;

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Ивано-Франковская область — 15 000 случаев;

Кировоградская область — 1 288 случаев;

город Киев — 26 995 случаев;

Киевская область — 10 892 случая;

Львовская область — 22 386 случаев;

Луганская область — 1 712 случаев;

Николаевская область — 4 394 случая;

Одесская область — 16 445 случаев;

Полтавская область — 4 206 случаев;

Ровенская область — 14 259 случаев;

Сумская область — 6 633 случая;

Тернопольская область — 15 590 случаев;

Харьковская область — 23 852 случаи;

Херсонская область — 1 806 случаев;

Хмельницкая область — 8 464 случая;

Черновицкая область — 16 137 случаев;

Черкасская область — 5 479 случаев;

Черниговская область — 5 425 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 октября в ЦОЗ поступило 5 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 324 914 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 9 октября в Украине зарегистрировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели.