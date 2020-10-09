За сутки в Украине зафиксировано более 5 800 новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 9 октября в Украине зарегистрировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 804 новых случая, выписано 2 417 пациентов. С начала пандемии проведено 2 522 360 тестирований методом ПЦР.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 7331 случай;

Волынская область — 9373 случая;

Днепропетровская область — 8301 случай;

Донецкая область — 5372 случая;

Житомирская область — 7718 случаев;

Закарпатская область — 10 629 случаев;

Запорожская область — 5172 случая;

Ивано-Франковская область — 14 835 случаев;

Кировоградская область — 1262 случая;

город Киев — 26463 случаи;

Киевская область — 10 689 случаев;

Львовская область — 22172 случаи;

Луганская область — 1613 случаев;

Николаевская область — 4293 случая;

Одесская область — 16 107 случаев;

Полтавская область — 3921 случай;

Ровенская область — 13 981 случай;

Сумская область — 6404 случая;

Тернопольская область — 15284 случая;

Харьковская область — 23342 случая;

Херсонская область — 1714 случаев;

Хмельницкая область — 8062 случая;

Черновицкая область — 15 939 случаев;

Черкасская область — 5349 случаев;

Черниговская область — 5212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 9 октября в Центр поступило 6161 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 318 998 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 8 октября, в Украине было 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 пациента выздоровели.