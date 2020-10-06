Киеву срочно нужны деньги на бесплатные тесты на COVID-19 и на доплату медикам — Шлапак

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Батькивщина" Алла Шлапак заявляет, что столица срочно нуждается в дополнительном финансировании из фонда противодействия COVID-19 на доплаты медикам, дооборудование больниц и на создание мобильных лабораторий для бесплатного тестирования на коронавирус.

Об этом она заявила на брифинге в штабе партии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковиду на доплаты медикам, на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-технической базы больниц, которые лечат COVID-19 ", — отметила она.

Кандидат в депутаты считает, что чиновники и политики на сегодняшний день абсолютно оторваны от реальной ситуации в медицине. Врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой — не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками реформы предыдущего главы Минздрава и непрофессиональных действий действующей власти.

Политик напомнила, что именно "Батькивщина" стала инициатором введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве.

"Это крайне необходимая норма! Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет дополнительных услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена программа подготовки медицинских кадров для столичной медицины. Безусловно, выборы — вызовы и угрозы, наша партия защитит своих членов комиссий и наблюдателей, но это должно быть сделано за бюджетные средства", — добавила она.

Напомним, Киев с самого начала эпидемии коронавируса в Украине входил в группу регионов-лидеров по количеству случаем заражения и на сегодняшний день находится впереди с большим отрывом.