Трафик и мусор: президент Зеленский рассказал, чего ждет от будущего мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от будущего мэра Киева постройки экологического мусороперерабатывающий завода, нормальной транспортной развязки и ремонта старых сетей.

Об этом он заявил в интервью Politico, полная стенограмма которого опубликована на сайте Офиса президента.

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Гарант подчеркнул — по закону Украины он не может агитировать за того или иного кандидата, но "когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии "Слуга народа", то ему в любом случае ближе человек из этой политической силы.

"Я тоже живу в Киеве. И мы, киевляне, хотим и ждем изменений. Я уверен, прежде всего людям нужны изменения, а уже потом — люди, которые их будут реализовывать. Мы не хотим, чтобы был загружен трафик, хотим меньше мусора, хотим, чтобы наконец был построен экологический мусороперерабатывающий завод, хотим нормальную транспортную развязку, хотим, чтобы старые сети были современными. Вот и все", — подытожил он.

Напомним, что ранее президент заявил, что местные выборы на неподконтрольной части Донбасса не состоятся, поскольку без контроля украинской власти над границей невозможно будет контролировать и ход избирательного процесса. Гарант отметил, что общался с президентом Франции Эмманюелем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным о том, что там не будет украинских наблюдателей, если не будет границы под украинским контролем.

Президент также отметил, что в одном из пунктов Минских соглашений прописан вывод всех незаконных военных формирований с территории Донбасса, а потом — передача Украине контроля над границей.