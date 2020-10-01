Медленно, но верно: рейтинг президента Зеленского падает, а его партии — слегка подрос

Рейтинг президента Владимира Зеленского сохраняют тенденцию к снижению. В частности, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, действующий глава государства получил бы на них 30,1 % голосов избирателей, которые определились и готовы прийти на выборы.

К такому выводу на основании имитации президентских выборов в рамках исследования, проведенного с 18 по 28 сентября 2020 года, пришли социологи центра Socis.

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Ранее результаты подобного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 12 по 16 сентября 2020 года, показали, что Зеленского были готовы поддержать 31,8% респондентов.

По данным Socis, за пятого президента Украины лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы отдать свой голос 18,9% опрошенных, а за лидера партии "Оппозиционная платформа — За життя" Юрия Бойко — 14,0%.

На четвертом месте рейтинга оказался лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко — его готовы поддержать 8,5% респондентов. Проголосовать за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы 7,4%, за блогера Анатолия Шария — 3,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 2,8%, за лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого — 0,9%. Готовность голосовать за других кандидатов выразили 13,4% опрошенных украинцев.

Презентация: Socis

В то же время, рейтинг пропрезидентской политической силы "Слуга народа" показывает тенденцию к росту. Так, если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то проголосовать за политсилу были бы готовы 23,3% избирателей из числа тех, кто определился и пойдет на выборы. Ранее последние результаты исследования социологической группы "Рейтинг" показывали, что "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% респондентов.

Всего, по данным социологов, 5%-ый избирательный барьер сумели бы преодолеть четыре политических силы: "Слуга народа" (23,3% голосов избирателей), "Европейская солидарность" (18,4%), "Оппозиционная платформа — За життя" (14,3%) и "Батькивщина" (8,3%). Остальные партии набирают менее 5% голосов.

Презентация: Socis

Исследование Socis проводилось путем телефонного опроса (САТІ) с использованием планшетов. Опрос проводился по всей территории Украины, кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,2%.

Напомним, что согласно мониторингу местных выборов, который провела социологическая группа "Рейтинг" с 19 по 22 сентября 2020 года, барьер в 5% на местных выборах Украины, которые состоятся 25 октября 2020 года, преодолеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За Жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За будущее".