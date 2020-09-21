Зеленского на выборах поддержат 32% украинцев, а "радикалы" вытеснят "Голос", — соцопрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине сентября, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юрий Бойко.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 12 по 16 сентября методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews). Было проведено 2 тысячи интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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В частности, среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с размером, список лидеров президентской гонки выглядит следующим образом: 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% за Петра Порошенко и 13,3% за Юрия Бойкою. Далее идут Юлия Тимошенко (9,8%), Игорь Смешко (6,8%) и Олег Ляшко (6%). Анатолия Гриценко набрал бы 4,9%, а Александр Вилкул — 2,3%.

Если бы в сентябре проходили выборы в Верховную Раду, то народными депутатами стали бы представители пяти партий. Лидером осталась бы пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" (21,5%). Второй по численности фракцией оказалась бы "Европейская солидарность" (17,8%), а третьей — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (16,3%). Также в парламенте были бы представлены "Батькившина" (8,7%) и Радикальная партия Олега Ляшко (6,3%). Остальные политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер.

Если

Напомним, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы 29% — такова доля тех, кто определился со своим выбором и готов участвовать в голосовании.