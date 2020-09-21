Политика и экономика 30 минут назад

Зеленского на выборах поддержат 32% украинцев, а "радикалы" вытеснят "Голос", — соцопрос

В тройку лидером избирателей компании входят также Петр Порошенко и Юрий Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине сентября, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юрий Бойко.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 12 по 16 сентября методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews). Было проведено 2 тысячи интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с размером, список лидеров президентской гонки выглядит следующим образом: 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% за Петра Порошенко и 13,3% за Юрия Бойкою. Далее идут Юлия Тимошенко (9,8%), Игорь Смешко (6,8%) и Олег Ляшко (6%). Анатолия Гриценко набрал бы 4,9%, а Александр Вилкул — 2,3%.

Если бы в сентябре проходили выборы в Верховную Раду, то народными депутатами стали бы представители пяти партий. Лидером осталась бы пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" (21,5%). Второй по численности фракцией оказалась бы "Европейская солидарность" (17,8%), а третьей — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (16,3%). Также в парламенте были бы представлены "Батькившина" (8,7%) и Радикальная партия Олега Ляшко (6,3%). Остальные политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер.

Читайте также:
Рейтинг Зеленского обвалился до исторического минимума — СМИ
Если 

Напомним, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы 29% — такова доля тех, кто определился со своим выбором и готов участвовать в голосовании.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский подписал закон, дающий право идти на местные выборы без справки о несудимости
Зеленский подписал закон, дающий право идти на местные выборы без справки о несудимости
"Слуги народа" официально выдвинули Верещук в мэры Киева
"Слуги народа" официально выдвинули Верещук в мэры Киева
Кондитерская корпорация Roshen начала продавать молочные продукты
Кондитерская корпорация Roshen начала продавать молочные продукты
Загрузка...
Новое видео
Чому кияни не готові до посилення карантину та прагнуть відновлення масових заходів / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

  3. На киевском заводе Carlsberg прогремел взрыв (ФОТО)

  4. В монгольской пустыне построили крупнейшую солнечную электростанцию

  5. "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из "закрытых" городов

Загрузка...