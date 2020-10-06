Политика и экономика 1 час назад

Местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса не будет, — Зеленский

Одной из главных причин такого решения президент Украины назвал отсутствие контроля над участком украинско-российской граници

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Местные выборы на неподконтрольной части Донбасса не состоятся, поскольку без контроля украинской власти над границей невозможно будет контролировать и ход избирательного процесса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Politico, полная стенограмма которого опубликована на сайте Офиса президента.

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Гарант отметил, что общался с президентом Франции Эмманюелем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным о том, что там не будет украинских наблюдателей, если не будет границы под украинским контролем.

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации — не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, — должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемого Украиной — Delo.ua) границы между Украиной и Россией. Границу должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть", — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что в одном из пунктов Минских соглашений прописан вывод всех незаконных военных формирований с территории Донбасса, а потом — передача Украине контроля над границей.

"И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования, и они не возвращаются", — резюмирует глава государства.

Напомним, что по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября 2020 года, пройдут стопроцентно.

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