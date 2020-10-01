Политика 50 минут назад

Партию "Демократичная сокира" суд не пустил на выборы в Киевсовет

Основанием для отказа в регистрации кандидатов стало то, что денежный залог был внесен с нарушением

Фото: Facebook/Демократична Сокира. Київ Фото: Facebook/Демократична Сокира. Київ
Фото: Facebook/Демократична Сокира. Київ

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отказал в удовлетворении иска партии "Демократична сокира", которая оспаривала недопуск к выборам в Киевский горсовет.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, партия обжаловала постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета, включенных в единый и территориальный избирательные списки партии "Демократична сокира" в едином многомандатном и территориальных избирательных округах.

Кратко и по делу в Telegram

Основанием для отказа в регистрации кандидатов стало то, что денежный залог был внесен с нарушением.

В частности, деньги были внесены не местной организацией политической партии, выдвинувшей кандидата на должность, или местной организацией соответствующей партии высшего уровня.

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Суд указал, что отклонение от законодательно установленных правил внесения денежного залога и предоставление преимуществ одному субъекту избирательного процесса будет свидетельствовать о нарушении принципа равенства, предусмотренного статьей 12 Избирательного кодекса Украины.

При этом, действующим законодательством не установлено никаких ограничений относительно повторного представления документов, оформленных надлежащим образом.

В ходе рассмотрения дела ОАСК установил, что отказ избирательной комиссии обоснован.

Напомним, Киевская городская территориальная избирательная комиссия в ночь с 26 на 27 сентября приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты от партии "Демократична сокира" — решение было принято с четвертого раза, и, как заявляют в партии, незаконно. 

Как известно, территориальные избирательные комиссии с 15 сентября начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии "Европейская солидарность" во главе с Мариной Порошенко, а также список партии "Слуга народа", который возглавила супруга действующего министра иностранных дел Евгения Кулеба

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