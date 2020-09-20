"Слуги народа" официально выдвинули Верещук в мэры Киева

Президент Украины Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук, сообщает "Левый берег".

Как отмечает издание, представление состоялось во время конференции Киевской городской организации политической партии, на которой выдвигают кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность городского головы на очередных местных выборах 25 октября.

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"Слуга народа" во время конференции Киевской городской организации партии презентовала кандидатов в Киевсовет. Среди них — спортсмены, телеведущие, заместитель министра образования, участник АТО, шеф-повар и нардеп.

– Евгения Кулеба — основательница ОО "Город-сад", координатор создания сквера Небесной сотни, парка "Шелковичный" в Славянске, жена главы МИД Дмитрия Кулебы;

- Михаил Присяжнюк — телеведущий проекта "Один за всех";

– Анна Маляр — юрист, председатель "Центра правовых и криминологических исследований", участница телевизионных ток-шоу;

– Георгий Зантарая — дзюдоист, участник летних Олимпийских игр;

– Владислав Трубицын — предприниматель, меценат, занимающийся предпринимательской деятельностью на рынке букинистики и в антикварно-искусствоведческой сфере;

– Юрий Федоренко — председатель ОО "Твердыня". Был основателем и руководителем ОО "СТОП произволу". Проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии. Старший инструктор по рукопашному бою роты специального назначения. Участник боевых действий на Донбассе. На парламентских выборах-2019 кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", № 158 в списке;

– Виталий Селик — председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева";

– Андрей Витренко — заместитель министра образования и науки;

– Елена Говорова — спортсменка, легкоатлетка, призер Олимпийских игр 2000 года. Советник председателя Офиса президента по вопросам спорта;

– Ксения Семенова — бывший советник мэра Киева по вопросам развития велоинфраструктуры, координатор работы Ассоциации велосипедистов Киева;

– Алексей Киселев — доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело";

– Игорь Брагин — президент Ассоциации шеф-поваров Украины;

– Николай Тищенко — народный депутат ВР от фракции "Слуга народа".

Напомним, на внутрипартийных праймериз партии "Слуга народа" кандидатом в мэры Киева была избрана народный депутат Ирина Верещук.

В праймериз приняли участие пять кандидатов — Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин.